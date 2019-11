Arriva un tatuaggio favoloso dedicato a una delle carte più amate di Yu-Gi-Oh!

I fan di Yu-Gi-Oh! hanno da tempo abbracciato tutte le nuove carte che il gioco di Konami e i suoi anime hanno messo in vendita nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, la prima serie di Yu-Gi-Oh! che fu mandata in onda due decenni fa è ancora nel cuore di tutti grazie all'originalità dei mostri e lo status iconico raggiunto.

Per questo ancora in molti lanciano cosplay, fan art o altri lavori basandosi sui primi personaggi e sui primi mostri di Yu-Gi-Oh. Tra i più apprezzati ci sono sicuramente i mostri di Yugi Muto, come il Mago Nero, ma non perde la competizione neanche il Drago Bianco Occhi Blu di Seto Kaiba.

Proprio quest'ultimo, nella sua forma polimerizzata, dà vita al Drago Bianco Occhi Blu Finale, mostro che potete vedere tatuato sul braccio dell'utente Kelbidrome404. Il ragazzo si è sottoposto a diverse sedute da Tenacious Tattoo di Sheffield per ottenere la meravigliosa realizzazione tatuata.

In un connubio di colori chiari tra blu, bianco e toni di azzurro, il Drago Bianco Occhi Blu Finale mostra tutta la sua potenza. Vi piace il tatuaggio che vedete nel post in calce? Non è l'unica realizzazione a tema: un fan ha deciso di portare al pubblico uno splendido cosplay del Drago Bianco Occhi Blu.