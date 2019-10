Arriva il team Rocket! Ecco il nuovo design in Pokemon The Series

Lasceremo Alola dopo tre anni di Pokemon Sun and Moon, che hanno permesso ad Ash di affermarsi però come uno degli allenatori più forti dell'arcipelago. All'anime subentrerà Pokemon The Series, nuova serie di Pokémon che vedrà Ash girare il mondo insieme a due nuovi compagni di avventure. È il tempo quindi di vedere il nuovo character design.

Dopo le recenti pubblicazioni delle illustrazioni col nuovo design di Ash Ketchum e di quello dei nuovi personaggi, tra cui il nuovo professore di Kanto, è il turno di mostrare il Team Rocket e il nuovo modo in cui apparirà. Grazie a BulbaNewsNOW, il cui tweet può essere visto in calce, possiamo vedere i nuovi Jessie, James, Meowth e Wobbufett.

Se i due pokémon Meowth e Wobbufett mostrano ben pochi cambiamenti, il design di James e Jessie si aggiorna per adeguarsi allo stile che sarà presente in Pokemon The Series. Il cambio principale ruota intorno alle espressioni e proporzioni facciali, mentre il resto della figura rimane più o meno simile, con i classici abiti bianchi del Team Rocket che conosciamo da ormai decine d'anni.

Pokemon The Series debutterà il 17 novembre e vedrà Ash Ketchum girare per tutte le regioni conosciute insieme a Go e Koharu.