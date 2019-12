Arriva il primo teaser trailer dedicato a Dokyu Hentai HxEros

Il sito web ufficiale dedicato a Dokyu Hentai HxEros, adattamento anime del manga concretizzatosi grazie al lavoro di Ryōma Kitada, ha svelato un primo video promozionale della produzione a cui hanno fatto seguito alcune informazioni su cast e staff. In particolare, qui di seguito potete leggere i nomi dei doppiatori confermati:

Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Retto Enjō

Ai Kakuma nei panni di Kirara Hoshino

Sayuri Yahagi nei panni di Momoka Momozono

Yūki Kuwahara nei panni di Sora Tenkūji

Ai Kayano nei panni di Maihime Shirayuki

Per quanto riguarda invece lo staff al lavoro sulla serie, è stato confermato che Masato Jimbo è stato posto alla direzione dell'opera, il tutto affiancato dallo studio d'animazione giapponese Project No.9 e da Akitomo Yamamoto in qualità di character designer.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera vede il pianeta Terra invaso da un essere sconosciuto che viene chiamato "Kiseichu", il quale inizia ad attaccare varie città rubando alla popolazione la propria "Energia H", ovvero l'energia erotica, sostanzialmente privandoli della voglia di vivere. In un simile contesto, sarà un studente chiamato Retto Enjo ha dover salvare il pianeta, il tutto insieme all'organizzazione HxEros, formata da quattro bellissime ragazze.

Insomma, non solo il mondo d'anime e manga continua nella sua lunga strada di successi, ma anche l'industria erotica sembra più che intenzionata a proseguire in questa spirale espansionistica, seppur lo sviluppo e la concretizzazione di nuove opere stia affrontando da molti anni una lotta continua con la pirateria.