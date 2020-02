Arriva The Promised Neverland 18 in Giappone, la copertina è mozzafiato

Il 2020 sarà molto probabilmente l'anno finale di The Promised Neverland. Il manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka ha trovato il riscontro positivo di tanti lettori durante i suoi anni di serializzazione, ma la storia programmata sta per giungere al termine e non verrà allungata più del dovuto.

A marzo 2020 sarà pubblicato il volume 18 di The Promised Neverland che sarà uno degli ultimi. Considerata la data di pubblicazione vicina, l'account ufficiale del manga ha condiviso la copertina disegnata da Demizu Posuka. Ancora una volta, la mangaka mette in mostra la sua capacità di illustrazione confezionando una copertina di alto livello e che indubbiamente cattura l'occhio grazie all'uso sapiente dei colori e degli elementi presenti.

In calce potete vedere l'immagine preparata, con Emma che tira fuori Norman dalla sua prigione e lo abbraccia. Alle spalle di lei c'è Ray che cerca di aiutare l'amica a portare via il loro fratello adottivo, mentre tutto intorno svolazzano frammenti di vetro e cadono anche le maschere da demoni usate dai due ragazzi per intrufolarsi nella capitale dei mostri mangia uomini.

Intitolato Never Be Alone, il volume 18 di The Promised Neverland conterrà dal capitolo 153 al 161, con quest'ultimo che dà il titolo al tankobon. Preferite questa illustrazione oppure quella di The Promised Neverland 17?