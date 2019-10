Arriva la Top 100 dei manga più popolari su Reddit, chi sarà primo?

Reddit è un social ancora sconosciuto ai più italiani, mentre va forte in tutti i paesi che hanno una bassa difficoltà con l'inglese. Ciò ha creato quindi una comunità internazionale con gusti e influenze completamente diverse e che ha portato a un famoso subreddit denominato "r/manga" molto popolare e sul quale vengono discussi i vari manga.

Qualche giorno prima che venisse pubblicata la classifica giapponese sui manga definiti un capolavoro nella terra del Sol Levante, anche Reddit ha dato vita a una sorta di classifica, prendendo nota di quali sono i manga più discussi sul subreddit manga.

In calce possiamo trovare la Top 100, dove in cima troviamo Kaguya-sama: Love is War, opera di Aka Akasaka letteralmente esplosa dopo l'anime e la famosa Chika Dance. Al secondo posto troviamo invece Spy x Family, la nuova bomba di Shonen Jump+, e al terzo segue il manhwa Solo Leveling, popolarissimo in rete. Di seguito trovate la Top 10, mentre nell'immagine in calce potete leggere tutta la lista:

Kaguya-sama: Love is War Spy x Family Solo Leveling One-Punch Man The Quintessential Quintuplets Gokushufudou I Shaved, Then I Brought a High School Girl Home Ijiranaide, Nagatoro-san Komi-san wa Komyushou Desu Tomo-chan wa Onna no Ko!

In queste prime posizioni tra i più conosciuti in Italia risulta esserci solo One-Punch Man al quarto posto, mentre dobbiamo scendere all'11° per My Hero Academia, al 15° per L'Attacco dei Giganti e al 18° per ONE PIECE. Cosa pensate della classifica in questione?