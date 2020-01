Arriva il trailer d'annuncio per l'adattamento anime di Higurashi: When They Cry

Attraverso un primo trailer ufficiale, 07th Expansion eKadokawa hanno annunciato al pubblico che il franchise Higurashi: When They Cry (Higurashi no Naku Koro ni) - che tra i suoi progetti vede un'anime e un videogioco -, vedrà l'arrivo di una nuova serie animata di cui per ora sono stati rilasciati ben pochi dettagli.

Per il momento sappiamo infatti che Ryukishi07 e 07th Expansion sono accreditati per la realizzazione dell'opera. Inoltre, Akio Watanabe è stato posto come character design mentre Passione si sta occupando del processo d'animazione, il tutto affiancato da Infinite che sta producendo la serie. Infine, è stato confermato che lo studio ha aperto un sito web e un account Twitter, entrambi dedicati alla serie animata.

La prima serie anime dedicata a Higurashi: When They Cry è originariamente stata rilasciata nel 2006, il tutto per un totale di 26 episodi a cui ha poi fatto seguito anche una seconda stagione pubblicata nel 2007 e composta da 24 puntate. La visual novel dedicata al franchise è invece targata 07th Expansion ed è stata pubblicata in capitoli nel 2002 presso Comiket, con la storia incentrata su una serie d'omicidi in qualche modo legati a un festival autunnale che si sarebbe tenuto in un tranquillo villaggio rurale.

