Arriva il primo trailer di Under Ninja: l'anime si mette in mostra

Nei mesi estivi era stata annunciata la produzione dell'adattamento animato di Under Ninja, l'opera di Kengo Hanazawa che in Italia è pubblicata da J-POP Manga. Con l'inizio del nuovo anno e l'avvicinarsi della finestra d'uscita arriva il primo teaser trailer sulla serie anime.

Sui profili social di Under Ninja è stato pubblicato il primo filmato promozionale sull'adattamento anime televisivo. La clip non contiene estratti dall'anime, e dunque non permette di ammirare il risultato della produzione di Anime PONY CANYON, ma consente ugualmente agli spettatori di farsi un'idea su ciò che vedranno.

Al termine del secondo conflitto mondiale, il Giappone mette in piedi una nuova organizzazione per combattere il terrorismo e le violenze nella regione del Pacifico. L'agenzia è composta prevalentemente da ninja in grado di gestire affari nazionali e internazionali. Uno dei 20 mila ninja dell'organizzazione è Kudo, un diciasettenne che dovrà difendere il Paese da un'ondata di assassini stranieri.

Il manga di Under Ninja è arrivato in Italia con J-POP Manga nel mese di febbraio 2022. La serie è stata lanciata in patria su Weekly Young Magazine di Kodanasha da Kengo Hanazawa, già autore del successo di I am a Hero, con attualmente otto volumi pubblicati e un nono in arrivo nei primi giorni di gennaio 2023.