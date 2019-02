Arriva un'armatura di Batman in stile signore dei samurai

Quando i fan sentono il nome di Batman associano le idee subito ad ambientazioni oscure e la sua tuta con mantello nero mentre sorveglia Gotham. Con l'arrivo di Batman Ninja però abbiamo potuto vedere un'altra versione dell'uomo pipistrello, che adesso si arricchisce di una nuova armatura dedicata a una delle figure più importanti nipponiche.

L'immagine che potete vedere in calce, divulgata dalla Warner Bros, ci mostra un'armatura dedicata a Batman. L'armatura, che sarà venduta esclusivamente in Giappone, riprende l'iconica tuta dell'uomo pipistrello e la trasforma in una divisa da samurai shogun.

Il nuovo pezzo da collezione sarà reso disponibile al pubblico giapponese in occasione della Festa dei Bambini del 5 maggio, che solitamente viene festeggiata con i genitori che indossano delle armature in miniatura per celebrare i propri figli. La tradizione nasce dal volere che i propri figli crescano forti e sani, e l'armatura di Batman potrebbe aggiungere un tocco molto nerd alla festività.

Il pezzo è disegnato Takayuki Takeya e ha un costo di circa 2700 dollari, con un preordine che inizierà il 1° marzo. Naturalmente non è la prima volta che Batman viene visto sotto una luce diversa: proprio alcuni mesi fa è stato reso disponibile il nuovo film Batman Ninja che vede Bruce Wayne teletrasportato nel Giappone feudale.