Arriva una nuova linea di Nendoroid per Hunter x Hunter

Il mangaka Yoshihiro Togashi potrà anche essere in pausa, non pubblicando attualmente la propria serie Hunter x Hunter, ma i fan possono consolarsi con una nuova serie di action figure Nendoroid per alleviare l'attesa.

Gli ultimi arrivi della linea Nendoroid riguardano proprio Hunter x Hunter, con i prototipi dei nuovi modellini che sono stati rivelati durante la WonderFest 2019. Dal tweet che potete vedere in calce, arriveranno nuove figure per quattro dei personaggi più amati della serie: Gon, Killua, Kurapika e Chrollo Lucifer. Molti hanno fatto notare che, nonostante il quartetto di protagonisti veda anche Leorio, quest'ultimo sia assente lasciando lo spazio a uno dei maggiori antagonisti della serie. Probabilmente il povero Leorio non ha avuto la stessa popolarità dei suoi compagni d'avventura.

I prototipi nel dettaglio vedono Gon con il look mostrato durante l'arco narrativo delle Formichimere, seguito da Killua che ha i vestiti indossati nello stesso periodo dell'amico. Kurapika invece indossa l'abito con cui siamo stati abituati a vederlo fin dall'inizio della serie, e infine Chrollo nel suo look con i capelli abbassati.

Al momento non c'è una data di uscita per questi quattro personaggi, ma in molti già sperano in nuovi arrivi, come il sopramenzionato Leorio e un altro degli antagonisti di Hunter x Hunter, Hisoka.