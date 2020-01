Stanno arrivando i gioielli a tema Hunter X Hunter per tutti i fan

I fan di Hunter X Hunter sono da parecchio tempo in attesa delle nuove avventure di Gon, Kurapika e gli altri cacciatori che popolano il manga di Yoshihiro Togashi. A rendere l'attesa più sostenibile arriva una linea di gioielli ispirata alla serie di Hunter X Hunter.

In uscita a marzo 2020, la nuova linea di gioielli avrà pezzi che si aggirano sui 90 dollari circa (sugli ottanta euro al cambio attuale). In calce alla notizia potete ammirare un braccialetto di questa nuova linea ed ispirato a Gon, il protagonista dell'opera del sensei Togashi. Già l'anno scorso erano usciti alcuni modelli che si ispiravano alla Brigata Fantasma, il terribile gruppo di ladri a cui Kurapika dà la caccia. Con il manga ancora in pausa, se non altro i fan possono consolarsi indossando alcuni di questi gioielli. Se non vi piacciono i gioielli, potete sempre dare uno sguardo a questa linea di orologi di Hunter X Hunter in collaborazione con Bandai.

Venendo al manga, quando potremo vedere nuovi capitoli? Purtroppo non siamo in grado di rispondervi. Hunter x Hunter è in pausa da più di un anno ormai e non ci sono ancora segnali che possano farci capire quando potremo vedere la prosecuzione dell'attuale arco narrativo della Successione dei principi del Kakin, in cui Kurapika, Hanzo ed altri personaggi sono invischiati (aggiungendosi anche Quoll col suo desiderio di vendetta verso Hisoka). Speriamo noi per primi di darvi notizie sulla ripresa della storie del sensei Togashi.