Arrivano i drink proteici di ONE PIECE: per un post workout da re dei pirati

Nella stragrande maggioranza dei battle shonen, i protagonisti affrontano un arco narrativo in cui si addestrano per diventare più forti in seguito a una brutta sconfitta. Questo è capitato anche in ONE PIECE, che ha così insegnato ai suoi appassionati che per coronare i propri sogni occorre tanto duro lavoro.

L'opera di Eiichiro Oda è ormai un simbolo che può farsi vanto del merchandise più disparato e folle. L'ultima novità a essere stata presentata è una bevanda proteica ideale per reintegrare la giusta dose di proteine per il post allenamento.

Questa pazza iniziativa è stata lanciata su Twitter dal profilo ufficiale della serie per accompagnare l'imminente apertura della prima palestra a tema ONE PIECE. L'inaugurazione della struttura "ONE PIECE FITNESS BragMen" avverrà a Shibuya Modi venerdì 13 gennaio e permetterà ai clienti di allenarsi esattamente come Zoro fa nel corso dell'avventura.

Al momento dell'inaugurazione, gli iscritti alla palestra di ONE PIECE potranno acquistare delle confezioni da 900 gr. di proteine in polvere con impresso Rufy in Gear Fourth. Le whey protein sono disponibili in tre prelibati gusti aromatici, "Jaya Island Cherry Pie Flavor", "Cacao Island Chocolat Flavor" e "Wano Country Oshiruko Flavor", ognuna delle quali riproduce il sapore di uno dei dolci apparsi nella serie. Le proteine in polvere di ONE PIECE sono accompagnate da un utile shaker marchiato BragMen in cui poter degustare il post workout perfetto per gli amanti dell'opera di Eiichiro Oda. Vi salutiamo lasciandovi a un messaggio di Oda sul finale di ONE PIECE.