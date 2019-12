Arrivano due nuovi prequel del videogioco Marvel's Avengers

l'attesa intorno al videogioco di Crystal Dinamics, Marvel's Avengers, continua ad essere scandita dall'annuncio di nuovi comics prequel. Nelle ultime ore, infatti, sono stati svelati due nuovi spin-off incentrati su Capitan America e Vedova Nera.

Il numero che vede protagonista Vedova Nera sarà l'ultimo in ordine cronologico prima dell'uscita del videogioco, quindi - con tutta probabilità - gli accadimenti che ne faranno parte saranno contigui alla trama del titolo.

Questa ipotesi è avvalorata dalla presenza di Taskmaster nella sinossi del primo numero di Vedova Nera, con il quale dovrebbe avere una faida personale che sfocerà in un conflitto più ampio.

Vi lasciamo la traduzione delle sinossi ufficiali diramate da Marvel Comics:

Marvel's Avengers: Capitan America#1, scritto da Paul Allor e disegnato da Georges Jeanity

"Dalla seconda guerra mondiale, Steve Rogers ha combattuto per il bene come CAPITAN AMERICA! Mentre uno dei suoi ultimi amici della guerra viene sepolto, Cap deve affrontare la misteriosa rapina di una società di armi ad alta tecnologia. Ma cosa sta pianificando BATROC il Saltatore e in che modo questa tecnologia cambierà il FUTURO degli AVENGERS?"

Marvel's Avengers: Black Widow #1

Scritto da Christos Gage e disegnato da Michele Bandini.

"L'ex spia russa Natasha Romanoff si è unita a SHIELD, ma quando riappare uno spettro del suo passato di chi sarà la sua lealtà? E qual è la fonte della sua faida mortale con il malvagio TASKMASTER? Risolvi il mistero in questa avventura che porta all'imminente videogioco di MARVEL'S AVENGERS mentre esploriamo un episodio chiave della drammatica saga sulla donna di nome BLACK WIDOW!"

