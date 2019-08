Arrivano in Giappone i... tombini dedicati ai personaggi degli anime!

Per i giapponesi è cosa nota, ma talvolta i turisti che non sanno di questa pratica rimangono allibiti. Nella terra del Sol Levante c'è la pratica di rendere iconico tutto, anche i tombini. Molto spesso questi vengono dipinti a tema sacro o con disegni vari, ma ora hanno toccato un nuovo tema con Le Bizzarre Avventure di Jojo.

La ricerca dei tombini più particolari sta diventando moda anche tra gli ultimi viaggiatori in Giappone, dato che varie città e prefetture stanno abbellendo queste parti della propria città, stavolta aggiungendo anche personaggi provenienti dagli universi animati. Un esempio è proprio dato da Le Bizzarre Avventure di Jojo, dato che i suoi personaggi, come Josuke Higashikata di Diamond is Unbreakable, è comparso in alcuni tombini della città di Sendai.

Altre comparse, a tema Love Live! Sunshine e Pokemon, sono state trovare in città come Numazu e nella prefettura di Iwate. In calce potete trovare un esempio di alcuni di questi tombini molto speciali, tra cui spunta anche un Pikachu con abiti da marinaio.

Secondo la Japan Waterworks Newspaper, questi tombini personalizzati sono spuntati all'incirca intorno al 1977 nella città di Naha, nella prefettura di Okinawa. Da lì si è poi sparso per tutto il paese, dando ai turisti un'altra scusa per visitare il folle paese dei nipponici.