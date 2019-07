Arrivano gli incredibili spoiler di L'attacco dei Giganti 119

La guerra in atto in L'attacco dei Giganti sta evolvendo su scale sempre più ampie, coinvolgendo civili e militari in egual modo e portando distruzione e morte in tutto il distretto. Eren sta ancora affrontando Reiner e Galliard, mentre Zeke è caduto vittima del cannone del generale Magath. Il tempo stringe, e il piano di Zeke potrebbe fallire.

Gli spoiler di L'attacco dei Giganti capitolo 119 fanno presagire pagine disastrose e intense. Il titolo di questo nuovo episodio mensile è "Fratello maggiore e fratello minore" e potrebbe riferirsi sia alla coppia Falco-Colt che a quella Zeke-Eren.

Mentre Zeke è a terra, arrivano in zona Gabi, Falco e Colt. Ma sembra che il Gigante Bestia sia riuscito a rialzarsi, perché attiva il suo potere per trasformare chiunque abbia bevuto il vino in un gigante. Oltre i piani alti dell'esercito, anche Falco, lì vicino, si trasforma, e polverizza Colt che si trovava di fianco a lui. Dei tre è rimasta viva solo Gabi, che raccoglie il fucile di Colt e si allontana.

Eren, nelle pagine finali del capitolo, arriva in forma umana sul luogo, ma Gabi che si trova lì vicino gli spara col fucile anti gigante, colpendolo al collo e causandogli una decapitazione istantanea. Zeke, a pochi metri da lui e in forma umana, lancia un urlo disperato nel vedere la morte del fratellastro. L'attacco dei Giganti tornerà col capitolo 120 nel mese di agosto, mentre in calce potete osservare le immagini provenienti dal nuovo capitolo, cliccando sul link nei tweet.