Arrivano una marea di nuovi prodotti a tema Pokémon, tra Funko Pop e Mega Construx

Il mondo dei Pokémon è ormai in voga da vent'anni e oltre. Con la sua serie di videogiochi, manga e anime, il franchise è diventato uno dei più grossi al mondo e continua ad affascinare persone di tutte le età. Mentre le avventure di Ash Ketchum continuano nel nuovo anime partito a novembre, arrivano anche prodotti inediti da acquistare.

La linea di giochi da costruzione Mega Construx di proprietà di Mattel ha rivelato come farà uso della sua licenza di produzione di giochi a tema Pokémon. Ha infatti aggiunto al suo catalogo Tyranitar e Ultimate Team Up. Nella galleria in fondo alla notizia si possono notare le caratteristiche dei due prodotti.

Tyranitar, una costruzione di circa 15 centimetri, è composto da 396 pezzi ed è disponibile per i preordini al costo di 29,99 dollari e consegna prevista per giugno. La seconda immagine riprende invece una battaglia triangolare tra pokémon fuoco, acqua ed erba, ovvero le tipologie dei tre starter Pokémon. Come si può notare ci sono due pokémon per tipo e le creature scelte sono Charmeleon, Litleo, Ivysaur, Cacnea, Wartotle e Psyduck. Anche qui preordine e consegna prevista per giugno, al costo di 39,99 dollari.

Infine, gli ultimi prodotti a tema pokémon rivelati appartengono ai prodotti FunkoPop. I due pokémon saranno Charmander e Bulbasaur e fanno parte della linea Funko's Emerald City Comic Con con un prezzo di 15 dollari. Vi piacerebbe possedere uno di questi prodotti?

L'anime di Pokémon è arrivato all'episodio 20 e Ash e Go, i due protagonisti, stanno per fare un incontro leggendario.