Arrivano sul mercato...le fedi nuziali di ONE PIECE?!

ONE PIECE è un brand enorme, soprattutto in Giappone. La forza dell'opera di Eiichiro Oda non si è riversata solamente nelle pagine del manga e negli episodi dell'anime, ma anche nel settore del merchandising - che ha dato vita ai prodotti più disparati. Oggi apprendiamo dell'arrivo sul mercato delle fedi nuziali ispirate all'opera in questione.

Ora nel caso abbiate intenzione di esprimere i vostri sentimenti a una persona appassionata di ONE Piece potete farlo, ma attenzione a scegliere l'anello giusto! Sulle fedi, infatti, sono incise alcune delle linee di dialogo più famose del manga, e per far davvero colpo su una persona bisognerà scegliere il messaggio giusto.

Di seguito vi lasciamo la lista delle battute. Ovviamente il tono è ironico e scanzonato, in linea con le atmosfere della celebre serie:

"Non partirò mai per un'avventura ...Non è per niente divertente!!!!!

"L'individuo più libero di tutti è ...il Re dei Pirati!!!"

"Ragazzi, voi avete continuato a volermi bene...Grazie Mille!!!

"La prossima che ci incontreremo...Sarà nella Grand Line."

"I miei ringraziamenti. Ora sono più forte".

"E'...il cuore che conta!!"

"Realizzerò io stesso la cura miracolosa!!!"

"Ahah, che vita è stata!"

E' colpa mia al 100 percento, ma perdonami perché sono così carino!"

"Quelli che fissano delle scadenze...sono sempre quelli che vivono nel presente!"

Come potete notare le linee di dialogo sono liberamente ispirate all'opera di Oda.. Le fedi possono essere acquistare presso U-Treasure nel distretto di Shinjuku o dallo store online.Una recente notizia ha portato i fan a rivedere le loro teorie su Raftel ; intanto, in rete sono già trapelati i titoli dei prossimi episodi dell'anime.