Arrivano le Nike dedicate ai fan di Dragon Ball Z!

Su Twitter è apparso questo concept art di un modello di Nike a tema Dragon Ball Z. Non è la prima volta che il mondo creato dal maestro Akira Toriyama si fonde con modelli di vestiario, come ben ricorderanno i fan più attenti.

Già in passato, infatti, abbiamo avuto collaborazioni tra Dragon Ball e altri marchi famosi. Nel 2018 uscirono delle speciali Adidas personalizzate sui modelli dei nostri eroi: Goku, Vegeta, Freezer, Cell, Gohan ed altri. L'utente di Twitter VisionOfVIII condivide questo concept art che la Nike starebbe pensando di mettere in commercio a breve. La scarpa, che potete ammirare in calce alla notizia, è di colore bianco, porta il classico logo della Nike ed ha uno splendido disegno del drago Shenron, il dio drago che appare quando le sette sfere sono riunite per esprimere un desiderio. Il drago da un tocco molto appariscente al modello di scarpa, rendendo chiaro che, chi la indossa, è un fan di Dragon Ball. Non vediamo l'ora di sapere quando verranno commercializzate. A questo link, invece, invece potete vedere le Adidas ispirate a Goku e Freezer.

Visto che siamo in tema curiosità a tema Dragon Ball, sapevate che Akira Toriyama potrebbe essersi ispirato ad un attore per la creazione del personaggio di Crilin?