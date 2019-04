Arrivano nuove immagini dall'episodio 103 di Boruto: Naruto Next Generations

Mentre nel manga la storia sta seguendo filoni diversi, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha visto il ritorno di Jugo, Suigetsu, Karin e del famoso Sigillo Maledetto. La tecnica fu originariamente sviluppata da Orochimaru che la impiantò in diversi ninja e apparì sin dall'arco dei Chuunin di Naruto, nella foresta della morte.

Da allora è passato tantissimo tempo, e il Sigillo ha fatto tanti ritorni sia in Naruto che in Naruto Shippuden, specie quando usato da Sasuke Uchiha. La tecnica inventata da Orochimaru è però tornata inaspettatamente anche nel sequel, Boruto: Naruto Next Generations. Negli ultimi episodi, infatti, il protagonista Boruto in compagnia di Sarada ha scovato un gruppo di persone che sembrano fare uso della tecnica proibita.

L'episodio 103 di Boruto: Naruto Next Generations si intitolerà "La stagione delle migrazioni" e arriverà in Giappone domani, nella giornata di Pasqua, alle ore 17:30 locali. La pagina Twitter Naruto to Boruto ha diramato alcune immagini tratte dall'episodio in questione e possiamo vedere un Boruto sbigottito così come un Jugo completamente trasformato e infuriato. L'ex membro di Taka dovrà essere fermato prima che diriga irreversibilmente la sua ira verso un inerme Boruto. Intanto, Sarada, Karin e gli altri ragazzi devono tentare di fermare la migrazione degli uccelli afflitti dal Sigillo Maledetto prima che sia troppo tardi.