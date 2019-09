Arrivano nuovi aggiornamenti sui feriti della Kyoto Animation

Sono passati quasi due mesi dalla tragedia che ha colpito la Kyoto Animation. Lo scorso luglio, la compagnia è stata bersaglio di un piromane che ha incendiato l'edificio 1 del famoso studio d'animazione. Le fiamme hanno coinvolto tante persone, alcune purtroppo decedute, mentre altre hanno ricevuto o stanno ricevendo trattamenti medici.

Recentemente, il giornale giapponese Asahi Shimbun ha pubblicato un articolo in cui ha aggiornato gli appassionati del mondo dell'animazione e non sullo stato di salute di alcune delle persone coinvolte nell'incendio.

Sette delle vittime sono donne e sono ancora in ospedale a ricevere i trattamenti necessari. Tre di queste sono in condizioni critiche, mentre un'altra in condizioni gravi. Le altre tre invece sono ancora in cura per ustioni diffuse e ossa rotte.

Un sopravvissuto si è lasciato andare e ha parlato delle ore passate tra le fiamme dell'edificio della KyoAni, mentre negli scorsi giorni un emulatore è stato arrestato mentre tentava di compiere un gesto simile alla Visual Arts. La casa d'animazione sta ricevendo ancora sostegno da tutto il mondo tramite donazioni e altri eventi benefici, ma servirà ancora tempo per far tornare la situazione alla normalità.