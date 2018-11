Arrivano i nuovi Funko Pop dedicati a Tokyo Ghoul!

Diamo uno sguardo alle quattro nuove statuette stilizzate della Funko Pop dedicate alla serie di Tokyo Ghoul, si tratta di quattro tra i personaggi più amati dell'intero franchise, e gli appassionati più veraci vorranno sicuramente aggiungerli alla collezione.

La serie Funko Pop sta dedicando sempre più attenzione alle serie animate e ai suoi appassionati, e questi ultimi stanno indubbiamente ricambiando, esaurendo rapidamente tutte le unità disponibili delle simpatiche statuette stilizzate prodotte dall'azienda. Questo vale, ovviamente, anche per i fan della serie creata da Sui Ishida, Tokyo Ghoul.

Ecco allora le quattro nuove statuette Funko Pop che arriveranno sul mercato (presumibilmente a partire da quello americano) dal prossimo gennaio, preordinabili già da ora. Si tratta di quattro dei personaggi più amati dell'intera cosmologia creata da Ishida, tutti rappresentati nella loro versione all'interno della prima serie: potremo mettere le mani su Ken Kaneki nella sua versione di mezzo kakuja (successiva alla tortura subita da Aogiri), su Rize per come si presentava durante l'appuntamento con Kaneki, sul migliore amico di quest'ultimo, Hideyoshi Nagachika (Hide, come lo chiama Ken) e sul misterioso fabbricante di maschere Uta.

Tokyo Ghoul è un manga scritto e disegnato da Sui Ishida, serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha dal settembre 2011 al settembre 2014. Un sequel dal titolo Tokyo Ghoul:re ha iniziato la serializzazione sul Weekly Young Jump il 16 ottobre 2014. Un adattamento anime, prodotto da Pierrot, è andato in onda in Giappone dal 3 luglio al 18 settembre 2014, seguito da una seconda stagione, dal titolo Tokyo Ghoul √A, tra l'8 gennaio e il 26 marzo 2015, e da un terzo sequel, adattamento anime di Tokyo Ghoul:re, trasmesso dal 3 aprile 2018. Proprio quest'ultimo è ancora in corso, ed ha raggiunto il suo arco narrativo finale. Potete seguirlo in simulcast gratuito su VVVVID.