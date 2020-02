Arrivano nuovi Funko Pop per la prima storica serie di Yu-Gi-Oh!

Per gli appassionati dell'anime e del manga di Yu-Gi-Oh! c'è voluto molto tempo prima di poter mettere le mani sui simpatici Funko Pop dei personaggi dell'opera di Kazuki Takahashi. Nel 2018 è stata presentata infatti la prima linea di figure dedicati all serie, mentre solo nel 2019 è arrivata una speciale statuina del leggendario Mago Nero.

Ma durante le prime due giornate della Toy Fair di New York, che ricordiamo durerà fino alla giornata del 25 febbraio, sono state presentate molte nuove collezioni di Funko Pop riguardanti il mondo anime e manga, come la nuova linea di personaggi di My Hero Academia e di Dragon Ball Super. Naturalmente c'è stato spazio anche per uno dei brand più importanti nel mercato dei trading card games come Yu-Gi-Oh!.

Nel post che potete trovare in calce alla notizia infatti la Funko ha annunciato tramite il suo account ufficiale di Twitter l'arrivo di Yugi, Joey, Maximillion, e il Drago Nero occhi Rossi in versione normale, mentre Exodia, Silfer il Drago del Cielo e Obelisk il Tormentatore avranno delle versioni speciali alte circa 15 cm. Le due, delle tre, Divinità Bestia saranno inoltre esclusive, Silfer sarà infatti acquistabile esclusivamente nei negozi Hot Topic, mentre Obelisk nei GameStop.