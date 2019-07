Arrivano i nuovi poster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Gli ultimi eventi narrati negli episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, in arrivo ogni sabato su VVVVid, hanno mostrato i continui passi avanti di Tanjiro come cacciatore di demoni, oltre all'ingresso nel cast di due nuovi personaggi: Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Il duo si è confermato come compagno di viaggio del protagonista.

Mentre si avvicina la nuova missione che prenderà luogo nei prossimi episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e che ha introdotto i nuovi doppiatori, i protagonisti possono prendersela con calma in alcune nuove illustrazioni della rivista Animage. La pubblicazione del nuovo numero ha permesso ai lettori di osservare alcune nuove immagini dedicate a uno degli anime che sta conquistando più pubblico in questa stagione.

In calce, grazie al tweet di Moetron, possiamo vedere tre diversi poster: nel primo e nel secondo, il trio appena formatosi sta passando le giornate a mangiare e cacciare nel fiume, con ognuno che mostra la sua vera personalità. Nella terza scansione, invece, vediamo nuovamente l'antagonista finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il demone primordiale Kibutsuji Muzan. Finora apparso molto poco, Kibutsuji ha lo stesso abito che indossava ad Asakusa, mentre regge una rosa tra le dita.

Vi sta piacendo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba? Fatecelo sapere nei commenti!