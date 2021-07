Arrivano gli orologi di lusso dei Pokémon: Charizard, Venusaur e Blastoise con Seiko

Durante il suo viaggio, Ash ha catturato tanti pokémon nelle varie regioni. Tra i primi ci sono stati gli starter di Kanto, tra i più famosi e amati in tutto il mondo. Charmander, Bulbasaur e Squirtle ricorrono spesso nel merchandising e prodotti dedicati, anche se effettivamente ormai compaiono poco e nulla nell'anime e nei videogiochi.

Adesso anche Seiko, famoso marchio nipponico, ha deciso di usare queste tre creature tascabili e le loro evoluzioni per lanciare una linea di orologi di lusso a tema Pokémon. Dopo aver già preparato un'operazione simile lo scorso anno con le edizioni limitate degli orologi di Pikachu, Eevee e Mewtwo, quest'anno è il turno dei tre starter di Kanto. Il 6 agosto 2021 Seiko commercializzerà degli orologi di qualità elevata di acciaio inossidabile e vetro zaffiro.

Ognuno dei tre orologi avrà un colore specifico e incisioni basate su una specifica linea evolutiva. Abbiamo quindi l'orologio verde per Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur, l'orologio rosso per Charmander, Charmeleon e Charizard e infine l'orologio blu per Squirtle, Wartortle e Blastoise. Anche altri piccoli dettagli riprendono alcune delle caratteristiche principali di questi tre pokémon, come potete osservare nella galleria in basso.

Il costo di ogni orologio è di 49500 yen (circa 400 euro) per un massimo di 700 unità. Al momento, sono disponibili solo per il Giappone. Per andare a comprarli potreste usare il nuovo aereo a tema Pikachu dell'ultima collaborazione del brand Pokémon.