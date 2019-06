Arrivano le prime anticipazioni di L'attacco dei Giganti capitolo 118

La storia di L'attacco dei Giganti è arrivata ad un punto critico, con un attacco in piena regola da parte delle forze di Marley, via dirigibile, sull'isola di Paradiso che coglie di sorpresa Eren e la sua fazione di soldati. Il combattimento è già cominciato nel capitolo 117, e non accenna a fermarsi in quello che sarà il capitolo di questo mese.

Ufficialmente, il capitolo 118 di L'attacco dei Giganti sarà pubblicato l'8 giugno, quindi tra tre giorni, sulla rivista di Kodansha Bessatsu Shonen Magazine. Nonostante ciò, qualcuno è già riuscito a mettere le mani sul mensile shonen e, tramite la pagina SP_Manga, possiamo dare uno sguardo alle prime anticipazioni.

Già sulla copertina appare Eren, in basso a sinistra, anticipando ai lettori della rivista un nuovo sanguinario proseguimento di L'attacco dei Giganti, mentre il resto della cover è dedicata a Araburu Kisetsu no Otomedomo yo. Il capitolo 118 si intitola "Attacco a sorpresa" oppure, secondo un'altra traduzione, "Fallo". Il colpo di Zeke è andato a segno, ed Eren si congratula con lui. Mikasa, in prigione, è ancora scossa per le parole di Eren, e non riesce a capire se il suo fratello adottivo era serio oppure no. Falco si dichiara a Gabi e fa pensare che il ragazzo stia per morire. Zeke sembra sia sull'orlo della sconfitta.

In una delle immagini trapelate, inoltre, che potete vedere in calce, si vede Yelena mentre osserva molto rabbiosamente Armin, probabilmente ancora nelle carceri del palazzo militare. Il prossimo capitolo di L'attacco dei Giganti sarà pubblicato nel mese di luglio.