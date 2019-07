Arrivano le prime immagini della nuova storia dell'autore di One-Punch Man!

Yusuke Murata è uno dei mangaka del nuovo millennio più apprezzati. Dopo una lunga serializzazione con Eyeshield 21 su Weekly Shonen Jump, portata avanti in collaborazione con Riichiro Inagaki, il famoso illustratore ha deciso di dedicarsi a una sua popolare versione di One-Punch Man, nata dalla completa rielaborazione grafica del lavoro di ONE.

Come anticipato la settimana scorsa, però, Yusuke Murata sta per fare il suo temporaneo ritorno sulla rivista Weekly Shonen Jump con un nuovo lavoro. Il disegnatore di One-Punch Man ha deciso di prendere il manga Kagaku to Mahou no Kakutouka-tachi dell'esordiente Ino Kurosuke e applicargli lo stesso trattamento che sta riservando alla sua attuale opera in corso.

La storia, che arriverà anche su Viz Media e MangaPlus in inglese domani domenica 28 luglio col titolo di "Science VS Magic" (Scienza contro magia), vede il protagonista affrontare uno scontro con un individuo robotico in una gara che mette a confronto due modi completamente diversi di vedere il mondo. Anche qui Murata si occuperà solo del lato grafico, ridisegnando completamente il capitolo originale che fu pubblicato su Rookie Shonen Jump nel 2016.

In calce potete vedere l'illustrazione a colori preparata da Murata e pubblicata nel numero 35 di Weekly Shonen Jump. Non resta quindi che aspettare domani sera per vedere se anche stavolta il tocco di Murata ha avuto risultati eccezionali e, chissà, magari ammirare un anticipo della sua prossima serie dopo One-Punch Man.