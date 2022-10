Arrivano i primi annunci manga di Dynit a Lucca Comics: tante le novità presentate

L'imperdibile appuntamento con Lucca Comics & Games 2022 è finalmente cominciato e già nella prima giornata della manifestazione sono arrivate le prime bombe. Grande protagonista di queste prime ore a Lucca è Dynit, che ha presentato in anteprima le novità in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Dal 28 ottobre al 1° novembre Lucca Comics & Games 2022 regalerà grande emozioni agli appassionati. Nel corso di questa giornata d'apertura Dynit, presente sul posto all'Auditorium del Suffragio ha presentato in anteprima le novità per il 2023. Anche J-POP Manga ha presentato diversi titoli manga a Lucca.

Il distributore italiano ha presentato numerosi titoli in arrivo nel corso del nuovo anno in compagnia di ospiti d'eccezione come Beatrice Presente, autrice di Friends will be friends, e Cristiano Brignola e Francesco Tedeschi, autori di Evangelion for Dummy (Plugs).

Tra le novità manga annunciate da Dynit in questo giorno 1 di Lucca Comics & Games 2022 ci sono Fool Night di Kasumi Yasuda, Darwin's Incidente di Shun Umezawa, Snowball Earth di Yuhiro Tsujitsugu, Azur Lane Queen's Order di Azur Lane Staff e Tsuchii, Memorie dell'Isola Ventaglio di Kan Takahama, F.R.I.E.N.D.S will be friends di Beatrice Presente, Rebuild of Evangelion for Dummy Plugs, il cofanetto contenente i due volumi di The Flavor of Melon, il cofanetto di Ni No Kuni L'erede della luce e il principe gatto, quello di GTO Shonan 14 days, il box di La Lanterna di Nyx e infine il box di Honey Bitter. Vi lasciamo alle novità presentate a Lucca da Planet Manga.