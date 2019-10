Arrivano i primi dettagli della nuova serie di Hiroya Oku, autore di Gantz

Dopo sei anni di lontananza dalla rivista Weekly Young Jump, Hiroya Oku sta per tornare. Il famoso mangaka ha per anni pubblicato sul magazine seinen di casa Shueisha la sua opera più famosa fino ad ora, Gantz. Negli anni scorsi però si è spostato su Kodansha e Shogakukan per portare Inuyashiki e Gigant, tuttavia ora sta per tornare.

Come anticipato proprio nella giornata di ieri, Hiroya Oku tornerà nei prossimi mesi con una nuova serie su Weekly Young Jump. La rivista settimanale si fregerà quindi di un altro autore dall'ottimo curriculum e in queste ore sono stati svelati i primissimi dettagli di questa nuova serie.

In calce potete vedere un tweet proveniente da Comic Natalie, nel quale vediamo due immagini: a destra c'è la presentazione del nuovo manga di Jun Mayuzuki, altro nome importante appena acquisito da Young Jump, e a sinistra invece il primo sketch della nuova serie di Hiroya Oku.

Dai pochi frammenti che si vedono, il manga dell'autore di Gantz presenta degli elementi che sembrano rimandare al periodo feudale giapponese come una katana e un personaggio che indossa i vestiti classici nipponici. Non si sa ancora se la serie sarà pubblicata in questo finale di 2019 oppure giungerà nei primi mesi del 2020. Attualmente, l'autore è impegnato su Gigant.