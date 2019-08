Arrivano i primi dettagli sulla sigla d'apertura di Food Wars stagione 4

La stagione autunnale del 2019 che prenderà piede tra due mesi ospiterà alcuni titoli di assoluto rilievo come My Hero Academia stagione 4, The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods e Food Wars: Shokugeki no Soma stagione 4. Con gli ultimi episodi della scorsa stagione terminati con un cliffhanger, i fan sono in attesa di scoprire come proseguirà.

Dall'ultimo numero di Weekly Shonen Jump sono arrivate le prime anticipazioni relative alla nuova sigla di apertura che ci accompagnerà negli episodi di Food Wars: Shokugeki no Soma stagione 4. Nel tweet di YonkouProductions che potete vedere in calce, c'è la pagina relativa all'annuncio, con i dettagli su questa opening, chiamata "Chronos" e che verrà interpretata da Stereo Dive Foundation.

La quarta stagione di Food Wars, intitolata ufficialmente Food Wars! Shokugeki no Souma Shin no Sara, arriverà a ottobre, facendo presagire la fine dell'arco di Central, ma non si sa ancora di quanti episodi sarà composta la stagione e quindi fino a che punto del manga potrebbe poi arrivare.

Food Wars! è un manga di Yuto Tsukuda e Shun Saeki, accompagnati dalla chef Yuki Morisaki. Il duo ha pubblicato la serie su Weekly Shonen Jump tra il 26 novembre 2012 e il 17 giugno 2019, mentre altri tre capitoli speciali sono pubblicati su Jump GIGA, con l'ultimo in arrivo alla fine di agosto.