Arrivano i primi due volumi di Samurai 8: La storia di Hachimaru

La nuova serie di Masashi Kishimoto ha avuto una lunga gestazione, probabilmente un lavoro durato anni in cui è stato affiancato da uno dei suoi più fidi assistenti, Akira Okubo. Nel ruolo di sceneggiatore, Kishimoto ha presentato lo scorso maggio Samurai 8: La storia di Hachimaru a tutto il mondo con la pubblicazione su Weekly Shonen Jump.

Mentre in Italia arriva la lettura gratis del primo capitolo da Planet Manga, in Giappone Samurai 8: La storia di Hachimaru si appresta a fare il suo ingresso anche nelle edicole e fumetterie. A differenza delle altre serie però, il nuovo manga di Kishimoto esordirà con ben due volumi. La scelta è spiegata con la prima fase della serie che ha fatto da introduzione e che secondo il parere della casa editrice e dell'autore non poteva essere spezzata in due parti distanti l'una dall'altra.

Adesso che si avvicina l'uscita, possiamo dare uno sguardo anche alle prime due copertine che dovrebbero coprire i capitoli dall'1 al 14 della storia. Un lungo prologo che viene anticipato dalle illustrazioni di Akira Okubo, il quale si è dedicato molto ai disegni dei tankobon. Come potete vedere in calce, le copertine di Samurai 8: La storia di Hachimaru sono composti da colori chiari e brillanti, con un cerchio di fondo che racchiude i personaggi importanti del volume.

Cosa ne pensate delle copertine in questione? Samurai 8: La storia di Hachimaru arriverà anche in Italia in occasione di Lucca Comics and Games 2019 grazie a Panini Comics.