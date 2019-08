Arrivano i primi sensazionali spoiler su L'attacco dei Giganti capitolo 120

Mancano pochi giorni all'arrivo nelle fumetterie nipponiche, e di rimbalzo da noi, del capitolo 120 di L'attacco dei Giganti. Il Bessatsu Shonen Magazine #09 infatti sarà messo in vendita il 9 agosto, contenendo tra gli altri proprio il manga di Hajime Isayama che finalmente ci mostrerà il seguito dell'inattesa conclusione del capitolo 119.

Dopo che l'editor aveva aggiornato sullo stato di completamento del capitolo 120 di L'attacco dei Giganti, questa mattina sono spuntate in rete le prime immagini relative alla copertina di Bessatsu Shonen Magazine che illustra i protagonisti Eren e gli altri intenti a farsi un selfie.

Nelle scorse ore, dopo la copertina, hanno cominciato ad apparire anche le prime immagini del capitolo vero e proprio, anche se in versione confusa e senza numerazione, alcune delle quali potete vederle in calce. Vediamo come, dopo aver perso la testa, Eren sia stato catapultato nel mondo del "sentiero", quello che collega tutti gli eldiani.

Lì incontra il fratellastro Zeke, in catene e che sembra abbia provocato la rottura del patto del 145° re Fritz stando in quel luogo per troppo tempo. La ragazzina col secchio che l'ha rigenerato quando è stato colpito dall'esplosione delle Lance del Fulmine alcuni capitoli fa è Ymir Fritz, la progenitrice del potere dei giganti.

Eren sottolinea al fratello che non seguirà mai il suo piano di rendere gli eldiani impossibilitati a fare figli. Manca poco ormai a svelare il segreto che si cela dietro la storia di L'attacco dei Giganti.