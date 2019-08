Arrivano i primi spoiler di ONE PIECE capitolo 953

Arriva una nuova fase di transizione in ONE PIECE, dopo gli eventi che hanno coinvolto i prigionieri di Udon unitisi a Rufy. Adesso è il turno di scoprire qualcosa di più sul passato di alcuni personaggi, e sembra che sia proprio la strada scelta da Eiichiro Oda per il capitolo 953 di ONE PIECE.

I primi spoiler spuntati in rete sul prossimo capitolo di ONE PIECE ci fanno sapere che la storia della prossima settimana sarà intitolata "Una volta volpe" e sarà diviso più o meno in due parti, con una minicopertina nuovamente dedicata a Capone Bege, sua moglie Chiffon e il resto della ciurma mentre guarda una mappa.

Nella prima vediamo Hiyori che affianca Zoro e propone allo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia di prendere Enma. Questa è la spada appartenuta in passato a Kozuki Oden ed è una spada leggendaria, l'unica inoltre in grado di ferire Kaido lasciando sul corpo dell'imperatore una cicatrice visibile.

Viene rivelata inoltre parte della storia che coinvolge Gyukimaru e Kawamatsu, ambientata a tredici anni prima. Viene svelata la vera identità di Gyukimaru e il finale del capitolo lascia i lettori con un cliffhanger relativo alle spade. Inoltre, la prossima settimana, ONE PIECE non sarà in pausa, pertanto il 954 arriverà regolarmente domenica primo settembre su MangaPlus.

In calce potete vedere alcune immagini tratte dal capitolo, dove menzionato un Onimaru, ovvero il nome della volpe, partner del daimyo di Ringo Shimotsuki Ushimaru, deceduto.