Arrivano re e imperatori per Kozuki Oden negli spoiler di ONE PIECE 964

I Nove Foderi Rossi sono in preda alla disperazione. Il loro piano ha preso una brutta piega per gli ultimi eventi nel presente di ONE PIECE, lasciando però lo spazio a ricordi di lunghissima data che narrano le avventure di Oden Kozuki, lo shogun che ha iniziato ad avere un grosso impatto su Wanokuni diverse decadi prima.

Nello scorso capitolo, Oden Kozuki ha conosciuto Barbabianca, ovviamente nella versione con 30 anni in meno. Già dotato di una ciurma ragguardevole dove spiccava un giovanissimo Marco, l'imperatore affronta a colpi di spada Oden, il quale chiede all'uomo baffuto di portarlo con lui via mare.

Ciò continuerà nel capitolo 964 di ONE PIECE come rivelano i primi spoiler arrivati in rete. Nelle prime immagini in calce vediamo Izo arrabbiato e che afferma che "Non ti perdonerò, Barbabianca!". Nella seconda immagine invece appare quella che dovrebbe essere la misteriosa Toki, la donna giunta dal passato che viene circondata da alcuni briganti sulla spiaggia.

Viene salvata e, insieme a Oden, viaggia sulla nave di Barbabianca. In chiusura si rivede anche il futuro Re dei Pirati, Gol D. Roger, mentre Shanks e Buggy il clown leggono degli ultimi eventi riguardanti la ciurma di Barbabianca. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana e non tornerà quindi prima del 16 dicembre su Weekly Shonen Jump.