Arrivano le scarpe di Gundam create da Nike: il paio disponibile per le Olimpiadi

Il mondo degli anime è sempre in fermento e, vista la popolarità di alcune serie, non è nuovo all'apertura di partnership commerciali di vario genere. Che sia per merchandising come tazze, portachiavi, prodotti per i cosplay oppure per scarpe, ci sono sempre grandi aziende in gioco. E ora infatti Mobile Suit Gundam apre a un progetto con la Nike.

Il noto colosso americano, che già si è occupati di calzature a tema Dragon Ball Z, ha lanciato una partnership con Gundam in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si terranno tra pochi giorni. Con l'organizzazione ha pensato ad alcune scarpe della linea Nike SB Dunks da commercializzare durante le Olimpiadi, e uno di questi è dedicato proprio a Gundam. La quarta foto del tweet in basso è la scarpa Bandai Gundam x Nike SB Dunk High, un paio di scarpe con fondo blu e rosso con inserti bianchi che ricorda la colorazione del noto robottone giapponese.

Mobile Suit Gundam continua quindi a stringere partnership, anche particolari dopo la creazione del satellite dedicato e al robot gigante di Yokohama. Intanto non si placano le polemiche sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 che oltre la pandemia devono affrontare anche il pubblico giapponese non convinto dell'evento.