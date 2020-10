Arrivano le sneakers di Demon Slayer: il design si ispira ai protagonisti

Quando un anime diventa popolare non c'è niente che lo trattenga dall'invadere ogni tipo di prodotto disponibile. Dai gachapon alle scarpe, dalle riproduzioni di armi alle statuette, i personaggi e arrivano ovunque. E considerato il suo successo, il merchandising di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ormai esploso.

Qualche giorno fa vi abbiamo presentato la Nichirin di Tanjiro Kamado, ovvero la katana utilizzata dal protagonista per uccidere le creature di Demon Slayer. Nelle ultime ore invece il merchandising dell'opera si arricchisce con nuove paia di scarpe.

A rivelarlo Syunsoku, un brand dedicato ai bambini costola del più famoso marchio giapponese Achilles. Questo ha deciso di produrre una nuova linea di scarpe per bambini ispirata proprio a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, utilizzando in particolare il design e i colori dei quattro protagonisti principali, ovvero Tanjiro Kamado, sua sorella Nezuko, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Saranno ben otto le paia create, quattro scarpe con lacci e quattro scarpe con strappo.

In basso potete trovare un esempio delle quattro tipologie di scarpa proposte e si possono notare i design dei vari haori indossati dai ragazzi. Sia le scarpe che le sneaker sono proposte al prezzo di 4950 yen tasse incluse e saranno disponibili esclusivamente fino al 26 ottobre.

Intanto la febbre di Demon Slayer ha aiutato anche alcuni contraffattori che però sono stati arrestati mentre smerciavano statuette false di Tanjiro e gli altri personaggi.