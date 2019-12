Arrivano una valanga di nuove informazione sull'adattamento anime di Gleipnir

Con la pubblicazione del settimo volume di Gleipnir, curioso e interessante manga concretizzatosi grazie al lavoro di Sun Takeda, sono state rilasciate una valanga di nuove informazioni relative all'atteso adattamento animato dell'opera cartacea, tra informazioni su cast, staff, premiere e colonna sonora.

Andando più nello specifico, dopo le prime notizie che parlavano di una serie anime dedicata a Gleipnir, è ora stato reso noto che l'opera verrà rilasciata nel corso di aprile 2020 - purtroppo non è stata annunciata una data specifica - su Tokyo MX e vari altri canali nipponici. Per quanto riguarda invece il cast di doppiaggio, sono stati confermati i seguenti doppiatori:

Hanae nei panni di Shuichi Kagaya

Nao Tōyama nei panni di Kurea Aoki

Kana Hanazawa nei panni di Erena Aoki

Secondo quanto rivelato, Kazuhiro Yoneda è stato posto alla direzione dell'anime. Inoltre, Shinichi Inotsume sta supervisionando la sceneggiatura della serie mentre Takahiro Kishida sta lavorando al character design. Per quanto riguarda invece l'opening theme della produzione, è stato reso noto che a occuparsene sarà H-el-ical//. Tra gli altri membri dello staff, figurano:

Art Director: Yuka Okamoto

Color Design: Yasuji Sakagami

Director della Fotografia: Yasuhiro Asagi

Editing: Kumiko Sakamoto

Sound Director: Yukio Nagasaki

Musica: Ryōhei Sataka

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le gesta di Shuichi Kagaya, un normale ragazzo delle superiori che vive la sua vita in una noiosa cittadina. Un giorno, però, nel tentativo di salvare una sua compagna di classe, Kagaya scopre di possedere un potere quantomeno peculiare. Egli può infatti trasformarsi in un peloso animale gigante con revolver gigante e cerniera sulla schiena al seguito, una scoperta che cambierà totalmente la sua routine.