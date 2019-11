Sta per arrivare l'attesissima verità dietro uno dei protagonisti di Black Clover

Il timeskip di Black Clover ha modificato l'andamento della storia del manga, permettendo ai protagonisti di confrontarsi con la nuova realtà e di poter crescere e maturare, in vista del prossimo arco narrativo che si preannuncia già essere ricco d'azione. Oltre Asta, anche un altro protagonista di Black Clover sarà approfondito.

Asta si era avventurato insieme a Noelle, Mimosa, Nero e Finral nel misterioso regno di Heart, dove ha appreso diverse informazioni sulla natura della magia e in generale del potere magico. Mentre il protagonista è tornato dal timeskip con una forza esplosiva, il capitolo 229 di Black Clover ha iniziato a lanciare una trama dedicata al rivale eterno di Asta, ovvero Yuno.

Il ragazzo è sempre stato un prodigio in netta contrapposizione con Asta, e quando ha ottenuto il grimorio a quattro petali tutti hanno pensato che in realtà le origini di Yuno fossero più importanti di quanto mostrato. Le pagine finali del capitolo di Black Clover pubblicato su Weekly Shonen Jump una settimana fa hanno riportato il lettore nel vecchio orfanotrofio dove sono stati allevati Yuno e Asta. Alla porta, arriva un individuo sconosciuto e dai capelli chiari, con una veste scura e mai vista. Semisvenuto, l'uomo abbozza le seguenti parole: "Padron... Yuno..." e il mangaka Tabata non ci permette di sapere di più.

Le origini di Yuno saranno quindi rivelate a breve? L'uomo potrebbe essere un servo del ragazzo e, pertanto , l'orfano è potenzialmente il membro se non l'erede di una famiglia nobiliare importante di uno dei regni.