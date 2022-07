Sta per arrivare la nuova stagione di Haikyu? Un leak rivela che l'annuncio è vicino

In Italia è andata da poco in scena la seconda stagione di Haikyu!! doppiata. Lì i giovani corvi erano ancora confinati nella loro prefettura, con avversari davvero difficili da sconfiggere. Piano piano però sono andati avanti nelle qualificazioni, come ben sanno coloro che hanno seguito l'anime nella versione giapponese sottotitolata in italiano.

È da un po' però che non si sa nulla della quinta stagione di Haikyu. Considerato il finale della quarta, per forza di cose la serie deve continuare - senza contare poi il successo che ancora oggi trascina i corvi sempre più avanti, nonostante la fine del manga risalga già a qualche anno fa - e pertanto c'è bisogno di nuovi episodi.

Quando uscirà Haikyu!! stagione 5? Non si sa ancora nulla di preciso, ma una cosa sembra essere certa grazie al tweet del noto Spanku. Il leaker che più volte ha previsto con una certa precisione gli annunci, ha postato sulla sua pagina Twitter una GIF di Haikyu!! e, in un commento a un utente, ha scritto "Non preoccuparti, ci siamo quasi".

Considerato che quest'anno ricorre il decimo anniversario di Haikyu e ci sono numerosi progetti in cantiere, è possibile che anche questa rivelazione sia parte del programma che riporterà i corvi a calcare i campi della pallavolo liceale.