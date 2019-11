Sta per arrivare il volume 21 di One-Punch Man: rivelata la copertina

Yusuke Murata continua a far sua la serie di ONE, già autore di Mob Psycho 100. Il lavoro attualmente in corso è giunto al capitolo 121 e sta proseguendo la saga dei mostri, in una storia piena di battaglie su diversi fronti. Oltre la pubblicazione dei capitoli su Tonari no Young Jump, questo arco di One-Punch Man prende corpo anche nei tankobon.

Il momentaneo stop di Yusuke Murata non ferma la pubblicazione da parte di Shueisha del nuovo volume di One-Punch Man. È stata infatti svelata la nuova copertina del volume 21 che proseguirà la serie di cover affiancabili che generano un disegno più ampio e unico. Dopo aver visto la copertina del volume 20 con Flash Abbagliante, Zombie Man e altri, stavolta torna il protagonista Saitama.

Nell'illustrazione che potete vedere in calce, il famoso pelato è in primissimo piano e si appresta a sferrare uno dei suoi micidiali pugni, mentre il suo sguardo corrucciato è indirizzato verso il lettore. Al suo fianco ci sono Sonic e Spatent Rider che potrebbero apparire, anche se solo in parte, sulla futura copertina del volume 22, se questo sarà nuovamente parte del disegno composto.

Non si conoscono ancora i contenuti del volume di One-Punch Man in questione, ma la storia dovrebbe ripartire dal capitolo 97, primo non pubblicato in formato tankobon. Vi piace la nuova illustrazione di Yusuke Murata?