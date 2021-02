Arriverà il Gear Fifth in ONE PIECE? La criptica risposta di Oda in un SBS

ONE PIECE ormai è ricco di mosse e potenziamenti. Da buon battle shonen, i protagonisti devono progredire e mettere in scena tecniche sempre più avanzate e potenti per tenere alta la tensione e battere i nemici più forti. Rufy da tempo usa l'Haki ma anche il sistema dei Gear, arrivati per ora al Gear Fourth.

Ogni livello del Gear funziona in un certo modo, e per ora abbiamo visto potenziamenti del sistema sanguigno, del sistema osseo e del sistema muscolare. Cosa rimarrebbe al protagonista di ONE PIECE da potenziare? Alcune fan art mostrano il Gear Fifth di Rufy in modo ironico, e alcuni pensano che apparirà durante lo scontro con Kaido. Sarà vero?

Proprio Oda, nelle SBS di ONE PIECE volume 98, appena uscito in Giappone, rivela i suoi pensieri su questa mossa. Dopo una domanda ricevuta da un fan, Oda si esprime sul Gear Fifth e sulla sua apparizione in ONE PIECE. "Al momento, il nemico che devono sconfiggere si dice che sia il più forte del mondo. Per questo, il mondo al momento sta passando dal '4G' al '5G'. La 'G' sta per Gear, giusto?"

Una risposta criptica da parte di Oda che però sembra nascondere qualche intenzione. Il mangaka infatti non si sbilancia ma sembra anche voler far intendere qualcosa. Voi pensate che il Gear Fifth arriverà durante la battaglia con Kaido?