È in arrivo un adattamento anime per la peculiare light novel Kuma Kuma Kuma Bear

A quanto pare, è stato ufficialmente rivelato tramite la pubblicazione del 14 volume di Kuma Kuma Kuma Bear, particolare e apprezzata light novel dai toni assai scanzonati realizzata da Kumanano, che l'opera vedrà il sopraggiungere di un vero e proprio adattamento animato, segno degli ottimi risultati ottenuti dalla produzione.

Attualmente le informazioni a riguardo dell'opera sono assai risicate e novità giungeranno sicuramente nel corso delle prossime settimane, ma quantomeno insieme all'annuncio è stata pubblicata anche una splendida illustrazione a tema - visionabile a fondo news - realizzata da 029, il quale sta anche lavorando come illustratore della serie.

Nel caso in cui non doveste conoscere l'opera, Kuma Kuma Kuma Bear narra le vicende di Yuna, quindicenne che passa le sue giornate sul suo titolo VRMMO. In una giornata come tante, però, la giovane riceve uno strano aggiornamento che le conferisce un'arma incredibile sotto forma di costume da orso. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, Yuna si ritrova inoltre improvvisamente trasportata all'interno del mondo di gioco, costretta ad affrontare mostri pronti a ucciderla per davvero. Fortunatamente, però, la tuta da orso che ha ricevuto si rivela ben presto la sua migliore alleata.

Insomma, una nuova produzione animata andrà a presentarsi nel prossimo futuro, opera che verrà affiancata da tante altre serie in arrivo, tra cui figura anche l'anime In/Spectre. Inoltre, dal web sono giunte anche alcune informazioni relative al finale di Chronicle of great the Dragon.