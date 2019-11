In arrivo un annuncio importante per Grand Blue: anime o conclusione?

Lo scorso anno abbiamo assistito alla prima stagione di Grand Blue, anime con impronta fortemente comica e tratto dall'omonima opera di Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka. Dopo una prima serie di 12 episodi non si è però saputo molto di un eventuale seguito, ma il prossimo numero di Good! Afternoon potrebbe celare novità per un Grand Blue 2.

Good! Afternoon numero 12, di cui potete vedere in calce la copertina con Ajin in prima linea, ha svelato che nell'uscita di dicembre, prevista per la prima settimana del mese conclusivo del 2019, ci sarà un annuncio importante su Grand Blue.

Questo sarà accompagnato da una pagina a colori che testimonia l'importanza della futura rivelazione. Non sono state date altre informazioni, ma le possibilità sono ristrette a pochi eventi. Indubbiamente uno di quelli più attesi dai fan sarebbe un Grand Blue stagione 2, che prosegua e adatti il tanto materiale disponibile del manga. Infatti, sono presenti oltre 10 tankobon con storie ancora non trasposte in anime.

Un'altra possibilità, che accontenterebbe principalmente i fan giapponesi, sarebbe quella di uno spettacolo live action, che potrebbe essere sia teatrale o addirittura un film. Infine, la più remota, è la possibilità che il manga annunci la propria conclusione a stretto giro. Considerata la popolarità della serie è un'ipotesi difficilmente percorribile, ma lo scrittore ha più volte specificato via Twitter che sta trovando problematico descrivere alcuni contesti e, pertanto, potrebbe anche aver deciso di dare un taglio. In ogni caso, la risposta arriverà agli albori di dicembre.