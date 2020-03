In arrivo cinque nuovi Funko Pop dedicati a Soul Eater, la storica serie di Square Enix

La produzione di Funko Pop nel settore anime è raddoppiata nell'ultimo anno, e i fan dei pupazzetti hanno potuto mettere le mani su tanti prodotti a tema My Hero Academia o Dragon Ball. L'azienda però non si è certo scordata dei grandi classici ed a questo proposito, è stata recentemente presentata una nuova collezione dedicata a Soul Eater.

In calce potete dare un'occhiata ai cinque prodotti, distribuiti da Entertainment Earth e Gamestop. Il primo si occuperà della vendita delle quattro figure in vinile di Black Star, Tsubaki, Death the Kid e Liz, mentre il secondo metterà a disposizione la variant di Liz con capelli corti e shorts. I Funko Pop saranno disponibili dal mese di aprile sul sito ufficiale di ambo le aziende, mentre per l'acquisto su Amazon dovreste aspettare fino a giugno 2020.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Soul Eater.