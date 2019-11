L'arrivo di compagnie come Netflix ha aiutato il mercato dell'animazione?

Il mondo dell'animazione nipponica, soverchiata da una miriade di titoli che escono annualmente a fronte di una manodopera ben inferiore alla richiesta, ha incentivato l'arrivo nel settore anche da compagnie oltre oceano, come Netflix o Amazon Prime Video. Ma saranno veramente migliorate le cose?

Diventare un anime di successo non è una cosa semplice in un mercato come quello dell'animazione, sempre più saturo di progetti fotocopia e realizzati così frettolosamente da risparmiare sulla qualità tecnica. Tuttavia, il subentro di colossi come Netflix e Amazon Prime Video, ma anche aziende del calibro di Crunchyroll, non sono riusciti a salvaguardare un'industria martoriata da budget irrisori che non alimentano il cambio generazionale e l'arruolamento di nuova manodopera.

Terumi Nishii, celebre animatrice che più volte ha parlato del lato economico dell'animazione nipponica, ha rivelato in un'intervista che neanche l'arrivo di colossi statunitensi come quelli sopra citati hanno cambiato le carte in tavola. Infatti, i budget per le produzioni sono rimaste tale e quali, senza incentivi economici. L'animatrice, dunque, rivela quanto segue:

"Non abbiamo sentito nessun effetto dal loro arrivo. Spesso sentite parlare di budget elevati per alcuni anime, ma non credo proprio che quei soldi vengano spesi e utilizzati per i grandi artisti."

Una situazione spiacevole, ma che sancisce nuovamente la precaria condizione dell'industria che, presto o tardi, sarà costretta a regolare i conti con la crisi che la attanaglia quotidianamente. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Terumi Nishii? Diteci la vostra nello spazio riservato ai commenti.