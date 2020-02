In arrivo per i fan l'outfit di Iggy di Le Bizzarre Avventure di JoJo

Stardust Crusaders è probabilmente la parte più iconica della saga del maestro Hirohiko Araki. In Giappone, Bandai sta per far uscire una giacca che si ispira al simpatico bulldog francese che accompagna Jotaro Kujo e gli altri nel loro viaggio in Egitto. Parliamo di Iggy, ovviamente.

Come tutti i fan sanno, Iggy appare per la prima volta in Stardust Crusaders dopo che i nostri riescono a raggiungere fortunosamente (e dopo mille pericoli e stand avversari) l'Egitto. Nonostante sia un cagnolino all'apparenza innocuo, nella serie Iggy si dimostra davvero molto forte e pericoloso grazie al suo stand legato alla carta dei tarocchi del Matto. The Fool poteva trasformarsi in sabbia e manovrarla, abilità che consentiva al cane di assorbire i danni che riceveva e contrattaccare. Inoltre, non da sottovalutare, Iggy era anche molto scaltro ed in grado di utilizzare le strategie elaborate che vediamo fare agli altri personaggi nella serie. La giacca che vedete in calce alla notizia, e che uscirà nel mese di Aprile prossimo, è decisamente "bizzarra" ed adatta ai fan davvero coraggiosi del personaggio.

Intanto continuano a latitare annunci sulla serie animata di Stone Ocean, forse la più controversa di Le Bizzarre Avventure di JoJo per molti fan. Speriamo di darvi qualche belle notizia a breve. Nel frattempo consoliamoci con questa bella figure dello stand di Jotaro Kujo.