In arrivo una fantastica action figure di Dragon Ball Z

Di action figure spettacolari ne abbiamo viste tante, specie legate all'universo di Dragon Ball. Stavolta però i produttori potrebbero essersi superati. Infatti, sull'account Twitter della Toei Animation è comparsa una nuova statuetta particolare che raffigura una delle scene più iconiche di Dragon Ball Z, Goku mentre lancia la famosa Genkidama.

Come potete vedere nel tweet in calce, la Toei Animation ha lanciato un giveaway per celebrare i trent'anni della saga di Dragon Ball Z, con quest'ultimo che tornerà negli Stati Uniti d'America in una nuova veste animata grazie all'edizione speciale di Funimation. La descrizione che accompagna l'immagine è la seguente: "Per celebrare l'arrivo di un certo anniversario, doneremo un Goku che lancia l'Energia Sferica! Per partecipare: seguiteci, condividete questo post e rispondete con una foto che ci mostri la vostra posa creativa da 'energia sferica'! Si inizia il 01/05/2019 alle 11:59, sarà selezionato un solo vincitore."

Purtroppo, il concorso di questa meravigliosa statuina di Dragon Ball Z sarà esclusiva statunitense e non sembra che la Toei abbia in mente di portare un contest simile anche in altre parti del mondo. Nel tweet in calce si vede naturalmente anche la action figure in questione, con Goku con i vestiti stracciati mentre lancia una Genkidama riprodotta con una lampada al plasma e che probabilmente ritrae la scena su Namec, dove il protagonista cerca di distruggere Freezer proprio utilizzando questa tecnica.