In arrivo un fenomenale modellino da collezione di Gundam che si trasforma da solo

La passione dei giapponesi per il mondo di Mobile Suit Gundam è ormai cosa risaputa. I nostri amici del Sol Levante, infatti, non mancano di omaggiare il mitico robot con manifestazioni di costante affetto. L'ultima grande sorpresa per i fan è un modello di Gunpla capace di trasformarsi da solo.

Il nome del modello è Auto Trans Model RX-0 Unicorn Gundam, proveniente dalla serie Mobile Suit Gundam Unicorn, una light novel del 2007. Presentato al The Gundam Base dello scorso 21 Febbraio da Bandai Spirits per i festeggiamenti dei 40 anni della serie, che hanno portato alla strana collaborazione con Hello Kitty, questo Gunpla ha la particolarità di potersi trasformare da solo, passando dalla modalità Destroy alla modalità Unicorn appunto. Al momento non conosciamo il prezzo di questo singolare e futuristico modellino da collezione (che siamo sicuri farà felice ogni fan di Gundam che si rispetti) nè sappiamo quando potrà essere ordinabile per un eventuale acquisto. Appena avremo notizie certe, ve ne faremo conoscenza.

La trama di Gundam Unicorn verte sull'incontro fortuito di due giovani: Banagher Links, cresciuto senza padre, e la rampolla di una famiglia nobile Audrey Burne che sta cercando una misteriosa chiave. L'incontro tra i due farà scaturire una serie di eventi che porteranno a sviluppi imprevedibili. Dall'opera è tratta anche una serie TV andata in onda in Giappone nel 2016 e che è disponibile nel catalogo di Dynit.