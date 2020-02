In arrivo il Funko Pop dedicato al cattivissimo Re Cold di Dragon Ball Z

Anche i personaggi più cattivi del mondo dei manga hanno dei genitori. Ovviamente cattivi come i figli in questo caso che vi stiamo presentando. Re Cold, il padre del crudele Freezer, sta per avere un Funko Pop a lui dedicato che farà felici tutti i fan di Dragon Ball Z.

Apparso per pochi capitoli nel manga di Dragon Ball di Akira Toriyama, Re Cold accompagna un Freezer in versione cybernetica per vendicarsi dell'umiliante sconfitta che Son Goku gli infligge nell'arco narrativo di Namecc salvo poi ritrovarsi di fronte un motivatissimo Trunks dal futuro che sconfigge con pochi colpi sia il figlio che lui stesso. Di recente vi abbiamo anche portato una curiosità emersa dal videogame Dragon Ball Z: Kakarot in cui emerge il desiderio di Re Cold di adottare come figlio Son Gohan. Nel Funko Pop che sarà disponibile in Usa il prossimo mese di Marzo, il malvagio despota appare in una posa minacciosa ma al contempo carina, viste le propozioni e lo stile deformed tipico dei Funko Pop.

Voi cosa ne pensate? Vi piace Re Cold in questa versione? Fatecelo sapere nei commenti. Oltre al padre di Freezer, presto saranno disponibili altri Funko Pop dedicati a Vegeta, Piccolo e Cell in versioni speciali (Vegeta sta mangiando del ramen ad esempio). Nel chiudere la news vi lasciamo con una delle più belle figure da collezione di Goku Super Saiyan.