In arrivo un Funko Pop di My Hero Academia dedicato a un personaggio misterioso

I Funko Pop sono alcuni dei modellini dedicati a personaggi di anime e manga, e non solo, tra i più apprezzati dagli appassionati collezionisti. Ormai ne vengono prodotti di ogni tipo e per ogni personaggio, e sembra che a breve un altro membro del manga di My Hero Academia di Kohei Horikoshi ne otterrà uno dedicato.

Il canale Twitter Funko POP Hunter ha pubblicato un'immagine proveniente dallo store Archonia dove si anticipa una nuova action figure della catena in arrivo. La sagoma nera sembra non lasciare spazio a dubbi: il personaggio potrebbe essere infatti Himiko Toga di My Hero Academia.

La villain è stata ultimamente protagonista di una serie di capitoli che ne hanno fatto sicuramente aumentare la popolarità, considerato anche quanto Horikoshi l'abbia utilizzata per alcuni suoi sketch. Non si hanno ancora dettagli, ma la nuova Funko POP dovrebbe debuttare tra settembre e ottobre ed è attualmente già disponibile per la pre ordinazione.

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 7 luglio 2014 e da molti giudicato come l'erede di Naruto. La storia segue la carriera eroistica di Izuku Midoriya, ragazzino non dotato di un potere speciale in un mondo dove ognuno ha una capacità unica denominata "quirk". Tuttavia, il suo incontro con l'hero number one All Might gli cambierà la vita per sempre, permettendogli di scalare i ranghi e diventare l'eroe che sognava di essere fin da bambino.