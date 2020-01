In arrivo i Funko Pops di Gambit e Rogue dalla serie degli X-Men

La London Toy Fair è una delle fiere dedicate ai giocattoli e al mondo del collezionismo più grandi ed importanti del mondo. Da questa edizione arriva la notizia che saranno presto disponibili dei Funko Pops di Gambit e Rogue degli X-Men.

Presentati nei loro look classici (che potete ammirare in calce alla notizia), i due personaggi appaiono in due versioni disponibili. Di Rogue abbiamo una versione normale e un'altra con un sostegno per darle una posa in volo. Di Gambit, invece, oltre a quella normale (e meno costosa, evidentemente) abbiamo anche una versione che si illumina al buio in edizione limitata. Nel caso foste interessati, il preorder per i due Funko Pops è già disponibile. Rogue e Gambit sono una delle coppie più amate dai fan, ma anche una delle più particolari all'interno dell'Universo Marvel Comics. Apparso per la prima volta su Uncanny X-Men numero 266, Gambit ha il potere mutante di caricare gli oggetti che tocca di energia. Spesso lo vediamo lanciare carte da gioco che vengono rese esplosive dai suoi poteri. Rogue, invece, fa la sua prima comparsa su Avengers King-Size Annual n. 10 ed è dotata del potere di assorbire la mente, i ricordi e anche l'energia vitale di chi tocca o, se chi tocca è un essere dotati di poteri, assorbirli ed utilizzarli. Entrambi i personaggi vengono presentati all'inizio con un passato fosco (Gambit era un ladro, Rogue faceva parte della Confraternita dei mutanti), forse per questo nascerà un'attrazione che li porterà a vivere un rapporto amoroso travagliato (anche per via dei poteri di Rogue che non può direttamente toccare nessuno).

Tempo fa la Marvel Comics ha anche dedicato una serie alla coppia di eroi. Di recente, invece, la Casa delle Idee ha annunicato la versione Extended Cut della classica graphic novel "Dio ama, l'uomo uccide" degli X-Men. Inoltre è ormai certo che vedremo i mutanti nel crossover Empyre in arrivo ad aprile 2020