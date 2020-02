In arrivo una meravigliosa statua di Son Goku per tutti i fan di Dragon Ball Z

Diamo un'occhiata a questa bellissima statua da collezione di Son Goku in versione Super Sayan che rende perfettamente omaggio al celebre eroe di Dragon Ball Z nella sua forma da combattimento più iconica.

La statua da collezione, che trovate in calce alla notizia, è una delle più belle che vi abbiamo mostrato di recente inerenti al mondo di Dragon Ball, creato dalla mente di Akira Toriyama e mostra Goku in versione Super Sayan di primo livello mentre lancia l'iconica Kamehameha sulla Nuvola d'oro che il maestro Muten donò al nostro eroe quando era un ragazzino. La statua è alta 44 cm, ha una larghezza di 45 cm, ha una lunghezza di 55 cm ed è in scala 1/5. Il costo si aggira sui 281 euro, spese di spedizioni escluse (è costosa, ma ne vale il prezzo) ed uscirà nel secondo quadrimestre del 2020 (periodo estivo, quindi). Il pre order è già disponibile e, qualora foste intenzionati a prenderla, sappiate che si tratta di una limited edition perchè ci saranno solo 150 esemplari in tutto. Vi conviene quindi affrettarvi.

Dragon Ball Z, da sempre amatissimo anche ad anni dalla sua conclusione, sta vedendo arricchire la propria lore grazie al videogame Dragon Ball Z: Kakarot. Il videogame ci ha fornito numerose chicche come, la spiegazione sul perchè ai Sayan non riscresce la coda una volta tagliata e particolari inediti sullo scontro finale tra Goku e Kid Bu.